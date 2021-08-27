ЗАМАНА - Правительство Дагестана поможет в восстановлении двух районов после схода селя

Правительство Дагестана поможет в восстановлении двух районов после схода селя

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27 августа, 2021. Пятница 15:08
Правительство Дагестана поможет в восстановлении двух районов после схода селя

26 августа Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов осмотрел несколько объектов в Гунибском и Левашинском районе, где после сильного ливня пострадали люди, смыло дороги, повреждены коммуникации в домах.

Правительство Дагестана поможет в восстановлении двух районов после схода селя
Общество

Как было рассказано Амирханову, с 23 августа в районах ведутся восстановительные работы. После осмотра все пострадавших объектов было отмечено, что Правительство Дагестана поможет восстановить инфраструктуру пострадавших от схода селевого потока в селах республики.

 

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