Правительство Дагестана поможет в восстановлении двух районов после схода селя

Автор Диляра

26 августа Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов осмотрел несколько объектов в Гунибском и Левашинском районе, где после сильного ливня пострадали люди, смыло дороги, повреждены коммуникации в домах.