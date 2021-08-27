ЗАМАНА - Дагестанцы смогут принять участие во II федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание»

Дагестанцы смогут принять участие во II федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание»

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27 августа, 2021. Пятница 14:34
Дагестанцы смогут принять участие во II федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание»

С 1 по 3 сентября будет проходить II федеральный Просветительский марафон «Новое Знание».

Дагестанцы смогут принять участие во II федеральном Просветительском марафоне «Новое Знание»
Общество

В форуме примут участие более свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Отметим, что мероприятие приурочено ко Дню знаний, организатором выступает Российское общество «Знание». Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе Российского общества «Знание» в ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

 

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