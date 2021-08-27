Он посетил Оперативный штаб МЧС, который был развернут для поиска людей, пропавших в ходе сильного ливня в Карадахе. По итогу Минтуризму было поручено открыть в селе туристический информационный центр.
В Карадахе откроют туристический информационный центр
- Автор Диляра
- 27 августа, 2021. Пятница 14:19
Об этом было сказано в ходе посещения председателя Правительства республики Абдулпатаха Амирханова село Карадах Гунибского района.
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