В Карадахе откроют туристический информационный центр

Об этом было сказано в ходе посещения председателя Правительства республики Абдулпатаха Амирханова село Карадах Гунибского района.

Он посетил Оперативный штаб МЧС, который был развернут для поиска людей, пропавших в ходе сильного ливня в Карадахе. По итогу Минтуризму было поручено открыть в селе туристический информационный центр.