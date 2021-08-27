Дагестанцы могут изучить новую российскую платформу «Другое дело»

Автор Диляра

Новая российская платформа «Другое дело» появилась на базе социальной сети «ВКонтакте».

Не так давно ее презентовали на марафоне «Новое знание» в виде мини-приложения. Теперь функционал приложения расшили и жителям страны предлагают его изучить. Приложение позволяет проходить бесплатные задания и за это получать баллы, которые по итогу можно использовать в качестве скидки на авиабилеты, подписки на онлайн-сервисы, возможность получить образовательные программы, компьютерные товары.