ЗАМАНА - Дагестанцы могут изучить новую российскую платформу «Другое дело»

Дагестанцы могут изучить новую российскую платформу «Другое дело»

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27 августа, 2021. Пятница 11:00
Дагестанцы могут изучить новую российскую платформу «Другое дело»

Новая российская платформа «Другое дело» появилась на базе социальной сети «ВКонтакте».

Дагестанцы могут изучить новую российскую платформу «Другое дело»
Общество
Не так давно ее презентовали на марафоне «Новое знание» в виде мини-приложения. Теперь функционал приложения расшили и жителям страны предлагают его изучить. Приложение позволяет проходить бесплатные задания и за это получать баллы, которые по итогу можно использовать в качестве скидки на авиабилеты, подписки на онлайн-сервисы, возможность получить образовательные программы, компьютерные товары.

 

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