ЗАМАНА - Дагестанка Милана Гаджимурадова победила в конкурсе «Лидеры России»

Дагестанка Милана Гаджимурадова победила в конкурсе «Лидеры России»

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27 августа, 2021. Пятница 10:37
Дагестанка Милана Гаджимурадова победила в конкурсе «Лидеры России»

В конкурсе «Лидеры России» победителем трека «Студенты» была объявлена дагестанка Милана Гаджимурадова.

Дагестанка Милана Гаджимурадова победила в конкурсе «Лидеры России»
Общество
Как поведал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, после того, как к конкурсу присоединились студенты он приобрел новый окрас. В ходе конкурса было выявлено 54 победителя, одним из них стала и Милана. Она учится на 5 курсе в ДГМУ и работает патронажной сестрой в поликлинике.

 

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