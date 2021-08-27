Дагестанка Милана Гаджимурадова победила в конкурсе «Лидеры России»
- Автор Диляра
- 27 августа, 2021. Пятница 10:37
В конкурсе «Лидеры России» победителем трека «Студенты» была объявлена дагестанка Милана Гаджимурадова.
Как поведал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, после того, как к конкурсу присоединились студенты он приобрел новый окрас. В ходе конкурса было выявлено 54 победителя, одним из них стала и Милана. Она учится на 5 курсе в ДГМУ и работает патронажной сестрой в поликлинике.
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