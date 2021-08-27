Дагестанка Милана Гаджимурадова победила в конкурсе «Лидеры России»

Автор Диляра

В конкурсе «Лидеры России» победителем трека «Студенты» была объявлена дагестанка Милана Гаджимурадова.

Как поведал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, после того, как к конкурсу присоединились студенты он приобрел новый окрас. В ходе конкурса было выявлено 54 победителя, одним из них стала и Милана. Она учится на 5 курсе в ДГМУ и работает патронажной сестрой в поликлинике.