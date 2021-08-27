Первыми средства будут начислены тем, кто пользуется банковскими картами.
Председатель республиканского Совета втеерано войны и труда Магарам Алиджанов считает, что такие выплаты важны, поскольку на счету у пенсионеров каждый рубль.
Дагестанские пенсионеры получат допвыплаты уже в сентябре, сообщает сетевое издание «Мирмол».
Первыми средства будут начислены тем, кто пользуется банковскими картами.
Председатель республиканского Совета втеерано войны и труда Магарам Алиджанов считает, что такие выплаты важны, поскольку на счету у пенсионеров каждый рубль.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..