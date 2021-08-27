Дагестанские пенсионеры получат дополнительные выплаты уже в сентябре

Дагестанские пенсионеры получат допвыплаты уже в сентябре, сообщает сетевое издание «Мирмол».

Первыми средства будут начислены тем, кто пользуется банковскими картами.

Председатель республиканского Совета втеерано войны и труда Магарам Алиджанов считает, что такие выплаты важны, поскольку на счету у пенсионеров каждый рубль.