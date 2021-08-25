Абдурахман Манафов о высокой оценке специалистов и ученых из Дагестана

« Участие дагестанских предприятий в Международном военно -техническом форуме «Армия-2021», где они продемонстрируют качественные характеристики своих изделий, покажут в действии их боевые возможности российским специалистам и иностранным делегациям стран-партнеров России в области военно-технического сотрудничества и заказчикам российского вооружения, говорит о высоком современном техническом, научном и интеллектуальном потенциале Концерна «КЭМЗ», Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» завода «Дагдизель». Это высокая оценка ученых и специалистов из Республики Дагестан по оснащению Российской Армии современным высокотехнологическим вооружением, их вклад в обороноспособность страны», – считает эксперт.