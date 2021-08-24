ЗАМАНА - В Дагестане пройдет этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный»

В Дагестане пройдет этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный»

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24 августа, 2021. Вторник 15:37
В Дагестане пройдет этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный»

С 10 по 15 октября в городе Дербент будет проходить этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный», который организовывает благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В Дагестане пройдет этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный»
Общество

Как было отмечено фестиваль проводится для создания единого пространства межнационального гуманитарного сотрудничества.

 

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