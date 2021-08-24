Как было отмечено фестиваль проводится для создания единого пространства межнационального гуманитарного сотрудничества.
В Дагестане пройдет этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный»
- Автор Диляра
- 24 августа, 2021. Вторник 15:37
С 10 по 15 октября в городе Дербент будет проходить этнокультурный фестиваль «Кавказ обетованный», который организовывает благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
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