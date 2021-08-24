ЗАМАНА - Минтруд Дагестана планирует вывести жителей республики из состояния бедности

Минтруд Дагестана планирует вывести жителей республики из состояния бедности

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24 августа, 2021. Вторник 14:16
Минтруд Дагестана планирует вывести жителей республики из состояния бедности

В министерстве труда и социального развития республики рассказали., что новый проект «Социальный контракт» поможет вывести дагестанцев из состояния бедности.

Минтруд Дагестана планирует вывести жителей республики из состояния бедности
Общество

В рамках проекта для определенной категории граждан будут выдавать денежные средства в размере 250 тысяч на создание своего дела, с учетом что они официально его зарегистрируют. Подробнее можно узнать на сайте.

 

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