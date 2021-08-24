Минтруд Дагестана планирует вывести жителей республики из состояния бедности

В министерстве труда и социального развития республики рассказали., что новый проект «Социальный контракт» поможет вывести дагестанцев из состояния бедности.

В рамках проекта для определенной категории граждан будут выдавать денежные средства в размере 250 тысяч на создание своего дела, с учетом что они официально его зарегистрируют. Подробнее можно узнать на сайте.