Подробнее об условиях конкурса можно прочитать по ссылке.
В Дагестане проходит конкурс на лучший МФЦ 2021 года
- Автор Диляра
- 23 августа, 2021. Понедельник 21:21
Министерство экономики и территориального развития Дагестана сообщило, что 19 августа был дан старт на прием заявок в ежегодном конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан».
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