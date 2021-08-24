ЗАМАНА - Дагестанцы примут участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

Дагестанцы примут участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

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24 августа, 2021. Вторник 00:09
Дагестанцы примут участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

21 августа стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес», которая проходит уже третий год в нашей стране.

Дагестанцы примут участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»
Общество

В рамках акции будут посажены деревья молодежью, представителями бизнес индустрии, студентами, школьниками и всеми желающими. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес». Акция проходит в рамках национального проекта «Экология».

 

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