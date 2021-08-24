Дагестанцы примут участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

21 августа стартовала Всероссийская акция «Сохраним лес», которая проходит уже третий год в нашей стране.

В рамках акции будут посажены деревья молодежью, представителями бизнес индустрии, студентами, школьниками и всеми желающими. Подробная информация о местах и времени высадок представлена на интерактивной карте на официальном сайте акции «Сохраним лес». Акция проходит в рамках национального проекта «Экология».