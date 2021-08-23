В нем принял участие и врио Главы Дагестана Сергей Меликов совместно с дагестанской делегацией. Также на форуме представлены несколько крупнейших предприятий. Они представили свою продукцию.
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Сегодня, 23 августа, состоялось официальное открытие международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейские международные игры – 2021. Официальный старт форума был объявлен Президентом России Владимиром Путиным.
В нем принял участие и врио Главы Дагестана Сергей Меликов совместно с дагестанской делегацией. Также на форуме представлены несколько крупнейших предприятий. Они представили свою продукцию.
Подробнее на сайте.
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