ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021»

Сергей Меликов принял участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021»

Автор
23 августа, 2021. Понедельник 20:52
Сергей Меликов принял участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021»

Сегодня, 23 августа, состоялось официальное открытие международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейские международные игры – 2021. Официальный старт форума был объявлен Президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Меликов принял участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021»
Общество

В нем принял участие и врио Главы Дагестана Сергей Меликов совместно с дагестанской делегацией. Также на форуме представлены несколько крупнейших предприятий. Они представили свою продукцию.

Подробнее на сайте.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top