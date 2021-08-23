В этом году в новые школы и детские сады пойдут более 1,6 тыс. дагестанских детей

Автор Диляра

Об этом было сообщено в ходе заседания по вопросам подготовки объектов общего образования к открытию, строящихся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», которое прошло 23 августа.