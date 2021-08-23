ЗАМАНА - В этом году в новые школы и детские сады пойдут более 1,6 тыс. дагестанских детей

В этом году в новые школы и детские сады пойдут более 1,6 тыс. дагестанских детей

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23 августа, 2021. Понедельник 23:43
В этом году в новые школы и детские сады пойдут более 1,6 тыс. дагестанских детей

Об этом было сообщено в ходе заседания по вопросам подготовки объектов общего образования к открытию, строящихся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», которое прошло 23 августа.

В этом году в новые школы и детские сады пойдут более 1,6 тыс. дагестанских детей
Общество

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов сообщил, что этой осенью в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в республике будут открыты 12 объектов образования.

 

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