ЗАМАНА - В Махачкале планируют построить новую детскую больницу на 300 коек

В Махачкале планируют построить новую детскую больницу на 300 коек

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23 августа, 2021. Понедельник 21:00
В Махачкале планируют построить новую детскую больницу на 300 коек

Об этом сообщил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.

В Махачкале планируют построить новую детскую больницу на 300 коек
Общество
Отметив, что в связи с нехваткой объектов здравоохранения в столице республики планируется стройка нового здания детской больницы на 300 коеек.

 

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