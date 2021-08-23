В Махачкале планируют построить новую детскую больницу на 300 коек
- Автор Диляра
- 23 августа, 2021. Понедельник 21:00
Об этом сообщил председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов.
Отметив, что в связи с нехваткой объектов здравоохранения в столице республики планируется стройка нового здания детской больницы на 300 коеек.
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