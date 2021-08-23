12-летний дагестанец стал победителем в конкурсе «Страна открытий»

Автор Диляра

12-летний дагестанец Газимагомед Магомедов вошел в число победителей в конкурсе «Страна открытий».

На Всероссийский конкурс он представил видеоролик о достопримечательностях Игали. И стал победителем в номинации «Россия глазами детей». Победителей ждет поездка на детском РЖД с 16 по 20 августа, также они получили призы от спонсоров конкурса.