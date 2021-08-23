Участники выстроились на главной площади Махачкалы цифрой 85, держа в руках российский триколор.
По словам представителей ОНФ, выступающих в качестве организаторов, цифра 85 символизирует 85 российских регионов.
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В Махачкале, 22 августа, состоялся флешмоб, посвященный Дню Государственного флага.
Участники выстроились на главной площади Махачкалы цифрой 85, держа в руках российский триколор.
По словам представителей ОНФ, выступающих в качестве организаторов, цифра 85 символизирует 85 российских регионов.
Подробнее – здесь.
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