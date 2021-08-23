ЗАМАНА - Ко Дню Государственного флага в Махачкале организовали флешмоб

Ко Дню Государственного флага в Махачкале организовали флешмоб

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23 августа, 2021. Понедельник 08:05
Ко Дню Государственного флага в Махачкале организовали флешмоб

 В Махачкале, 22 августа, состоялся флешмоб, посвященный Дню Государственного флага.

Ко Дню Государственного флага в Махачкале организовали флешмоб
Общество

Участники выстроились на главной площади Махачкалы цифрой 85, держа в руках российский триколор.

По словам представителей ОНФ, выступающих в качестве организаторов, цифра 85 символизирует 85 российских регионов.

Подробнее – здесь.

 

 

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