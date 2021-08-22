Сергей Меликов поздравил с Днем государственного флага
- Автор Диляра
- 22 августа, 2021. Воскресенье 16:26
22 августа по всей стране отмечается День государственного флага. Временно исполняющий обязанности Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил дагестанцев с этим днем.
Поздравление можно прочитать по ссылке.
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