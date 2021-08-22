В День флага в Кайтагском районе прошло ряд мероприятий

Автор Диляра

22 августа в России отмечается День государственного флага. В честь этого дня в Кайтагском районе прошло ряд мероприятий.

В пресс-службе района рассказали, что в местные библиотеки была развернута выставка, где можно было изучить историю появления флага. Также здесь прошли различные викторины, встречи с писателями и поэтами.