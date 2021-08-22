В День флага в Кайтагском районе прошло ряд мероприятий
- Автор Диляра
- 22 августа, 2021. Воскресенье 16:18
22 августа в России отмечается День государственного флага. В честь этого дня в Кайтагском районе прошло ряд мероприятий.
В пресс-службе района рассказали, что в местные библиотеки была развернута выставка, где можно было изучить историю появления флага. Также здесь прошли различные викторины, встречи с писателями и поэтами.
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