Они рассказали, что школьный портфель в среднем обойдётся в 1500 рублей, канцтовары – 1000 р, обувь – 2000р, брюки – 2000р, рубашка – 1000р, спортивная форма – 3000р.
Чтобы собрать ребенка в школу дагестанским родителям нужно 10 тысяч рублей
- Автор Диляра
- 21 августа, 2021. Суббота 15:09
Такой подсчет произвели в республиканском министерстве образования и науки.
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