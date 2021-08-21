ЗАМАНА - Чтобы собрать ребенка в школу дагестанским родителям нужно 10 тысяч рублей

Чтобы собрать ребенка в школу дагестанским родителям нужно 10 тысяч рублей

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21 августа, 2021. Суббота 15:09
Чтобы собрать ребенка в школу дагестанским родителям нужно 10 тысяч рублей

Такой подсчет произвели в республиканском министерстве образования и науки.

Чтобы собрать ребенка в школу дагестанским родителям нужно 10 тысяч рублей
Общество

Они рассказали, что школьный портфель в среднем обойдётся в 1500 рублей, канцтовары – 1000 р, обувь – 2000р, брюки – 2000р, рубашка – 1000р, спортивная форма – 3000р.

 

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