Система единого билета доступна в Дагестане

Автор Диляра

Теперь можно оформить единый билет на поездку в Дагестан и курорты Карачаево-Черкесии, об этом сообщает издание Мирмол.

Единый билет позволит пользоваться в регионе автобусом, поездом, самолетом. Оформить его можно в офисах и на кассах Федеральной пассажирской компании или же РЖД.