Система единого билета доступна в Дагестане
- Автор Диляра
- 21 августа, 2021. Суббота 14:58
Теперь можно оформить единый билет на поездку в Дагестан и курорты Карачаево-Черкесии, об этом сообщает издание Мирмол.
Единый билет позволит пользоваться в регионе автобусом, поездом, самолетом. Оформить его можно в офисах и на кассах Федеральной пассажирской компании или же РЖД.
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