ЗАМАНА - Система единого билета доступна в Дагестане

Система единого билета доступна в Дагестане

Автор
21 августа, 2021. Суббота 14:58
Система единого билета доступна в Дагестане
Теперь можно оформить единый билет на поездку в Дагестан и курорты Карачаево-Черкесии, об этом сообщает издание Мирмол.
Система единого билета доступна в Дагестане
Общество
Единый билет позволит пользоваться в регионе автобусом, поездом, самолетом. Оформить его можно в офисах и на кассах Федеральной пассажирской компании или же РЖД.

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top