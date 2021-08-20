Вопросы легкой промышленности обсудили в Правительстве Дагестана

В ходе которого министр промышленности и торговли РД Низам Халилов отметил, что данная сфера играет важную роль в предоставление качественного продукта на рынке.

Халилов поделился, что за первое полугодие 2021 индекс промышленного производства в республике составил 115 %, также и производство текстильных изделий – 103,3 %, кожи и изделий из кожи – 133,4 %, мебели – 98,9 %.