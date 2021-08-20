ЗАМАНА - Вопросы легкой промышленности обсудили в Правительстве Дагестана

Вопросы легкой промышленности обсудили в Правительстве Дагестана

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20 августа, 2021. Пятница 13:14
Вопросы легкой промышленности обсудили в Правительстве Дагестана

19 августа прошло заседание кабинета министров по вопросам состоянии легкой промышленности Дагестана.

Вопросы легкой промышленности обсудили в Правительстве Дагестана
Общество
В ходе которого министр промышленности и торговли РД Низам Халилов отметил, что данная сфера играет важную роль в предоставление качественного продукта на рынке.

Халилов поделился, что за первое полугодие 2021 индекс промышленного производства в республике составил 115 %, также и производство текстильных изделий – 103,3 %, кожи и изделий из кожи – 133,4 %, мебели – 98,9 %.

 

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