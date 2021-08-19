Восстановить подачу газа планируют к 17.00 19 августа

В период 17-19 августа 2021 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на МГ «Моздок – Казимагомед» проходили ремонтные работы, об этом сообщила в ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

За этот период были выполнены демонтажные работы дефектной запорной арматуры на двух участках 585 км и 565 км магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Также они сообщили, что работы находятся на завершающей стадии, ориентировочное время готовности к подаче газа – 17:00 19 августа.