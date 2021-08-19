За этот период были выполнены демонтажные работы дефектной запорной арматуры на двух участках 585 км и 565 км магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Также они сообщили, что работы находятся на завершающей стадии, ориентировочное время готовности к подаче газа – 17:00 19 августа.
Восстановить подачу газа планируют к 17.00 19 августа
- Автор Диляра
- 19 августа, 2021. Четверг 16:01
В период 17-19 августа 2021 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» на МГ «Моздок – Казимагомед» проходили ремонтные работы, об этом сообщила в ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
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