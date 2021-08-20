По программе капремонта 8 многоэтажек Махачкалы получили новые лифты

Проверил качество лично лифтов руководитель Фонда капремонта по Дагестану Магомед Алиев. Как было отмечено, жители домов довольны, что лифты работают бесшумно. Также рассказали, что замену лифтового хозяйства в 6-подъездном доме № 101 по проспекту И. Шамиля удалось провести благодаря своевременной оплате за капремонт. Жильцы отмечают бесшумность лифтов и качество проведенных работ. Прием лифтового хозяйства проводила комиссия, в состав которой вошли представители стройконтроля, управляющей компании и подрядной организации.