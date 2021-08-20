Проверил качество лично лифтов руководитель Фонда капремонта по Дагестану Магомед Алиев. Как было отмечено, жители домов довольны, что лифты работают бесшумно. Также рассказали, что замену лифтового хозяйства в 6-подъездном доме № 101 по проспекту И. Шамиля удалось провести благодаря своевременной оплате за капремонт. Жильцы отмечают бесшумность лифтов и качество проведенных работ. Прием лифтового хозяйства проводила комиссия, в состав которой вошли представители стройконтроля, управляющей компании и подрядной организации.
По программе капремонта 8 многоэтажек Махачкалы получили новые лифты
- Автор Диляра
- 20 августа, 2021. Пятница 00:31
В мэрии Махачкалы сообщили, что 19 августа Фондом капитального ремонта была проведена приемка работ в восьми многоквартирных домах Махачкалы.
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