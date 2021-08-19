Владимир Путин отметил, что в Дагестан всегда ездит с особым чувством. «Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае».
Сергей Меликов пригласил Владимира Путина на празднование 100-летия Расула Гамзатова
- Автор Диляра
- 19 августа, 2021. Четверг 15:10
Сегодня, 19 августа, врио Главы Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС встретился с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе совещания Сергей Меликов пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании 100-летия Расула Гамзатова в Дагестан.
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