Сергей Меликов пригласил Владимира Путина на празднование 100-летия Расула Гамзатова

Сегодня, 19 августа, врио Главы Дагестана Сергей Меликов в режиме ВКС встретился с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе совещания Сергей Меликов пригласил Владимира Путина принять участие в праздновании 100-летия Расула Гамзатова в Дагестан.

Владимир Путин отметил, что в Дагестан всегда ездит с особым чувством. «Конечно, это большое событие. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном случае».