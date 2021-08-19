Эксперты рассказали о важности открытия нового международного терминала в махачкалинском аэропорту

ала в Махачкалинском аэропорту Дагестана — это весьма значимое событие в экономическом, культурном, международном и геополитическом понимании самой южной точки Российской Федерации. Республика граничит с пятью иностранными государствами по суше и морю. Введение в эксплуатацию нового терминала позволит стать Дагестану одним из центров туризма на Северном Кавказе. Укрепятся дружеские межэтнические и экономические связи с государствами, где проживают большие этнические диаспоры, переселившиеся туда со времен Кавказской войны 19 века», – уверен Манафов.