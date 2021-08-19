ЗАМАНА - Эксперты рассказали о важности открытия нового международного терминала в махачкалинском аэропорту

Эксперты рассказали о важности открытия нового международного терминала в махачкалинском аэропорту

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19 августа, 2021. Четверг 14:55
Эксперты рассказали о важности открытия нового международного терминала в махачкалинском аэропорту

По словам заместителя главного редактора газеты «Вести Агула» Абдурахмана Манафова, введение в эксплуатацию нового терминала позволит Дагестану стать центром туризма на Северном Кавказе.

 «Открытие нового международного термин

Эксперты рассказали о важности открытия нового международного терминала в махачкалинском аэропорту
Общество

ала в Махачкалинском аэропорту Дагестана — это весьма значимое событие в экономическом, культурном, международном и геополитическом понимании самой южной точки Российской Федерации. Республика граничит с пятью иностранными государствами по суше и морю. Введение в эксплуатацию нового терминала позволит стать Дагестану одним из центров туризма на Северном Кавказе. Укрепятся дружеские межэтнические и экономические связи с государствами, где проживают большие этнические диаспоры, переселившиеся туда со времен Кавказской войны 19 века», – уверен Манафов.

 

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