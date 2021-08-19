ала в Махачкалинском аэропорту Дагестана — это весьма значимое событие в экономическом, культурном, международном и геополитическом понимании самой южной точки Российской Федерации. Республика граничит с пятью иностранными государствами по суше и морю. Введение в эксплуатацию нового терминала позволит стать Дагестану одним из центров туризма на Северном Кавказе. Укрепятся дружеские межэтнические и экономические связи с государствами, где проживают большие этнические диаспоры, переселившиеся туда со времен Кавказской войны 19 века», – уверен Манафов.
Эксперты рассказали о важности открытия нового международного терминала в махачкалинском аэропорту
- Автор Шахри
- 19 августа, 2021. Четверг 14:55
По словам заместителя главного редактора газеты «Вести Агула» Абдурахмана Манафова, введение в эксплуатацию нового терминала позволит Дагестану стать центром туризма на Северном Кавказе.
«Открытие нового международного термин
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