ЗАМАНА - В Дагестане прошло открытие туристического маршрута

В Дагестане прошло открытие туристического маршрута

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19 августа, 2021. Четверг 13:07
В Дагестане прошло открытие туристического маршрута

18 августа прошло официальное открытие туристического маршрута на Чиркейской гидроэлектростанции, об этом сообщает пресс-служба Правительства РД. Как было отмечено, такой маршрут в России открыт впервые.

В Дагестане прошло открытие туристического маршрута
Общество
В официальной части приняли участие врио Председателя Правительства Дагестана Батыр Эмеев, председатель Правления - генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин, заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, представители туристической отрасли.

Батыр Эмеев поприветствовал всех от имени врио Главы РД Сергея Меликова, отметив, что данный маршрут был открыт по просьбе туристического бизнеса и высокий интерес граждан.

 

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