Гюлахмед Малалиев: «Хочешь быть депутатом – соответствуй»

«Любой отказ в регистрации кандидатов должен быть продиктован ясными целями и аргументирован. И ЦИК, вынося такие решения, должно представить убедительные доводы, иначе незарегистрированные кандидаты будут усматривать в этом подыгрывание отдельным партиям и кандидатам, чаще всего провластным.

Но если отказ обоснованный (подделка подписей избирателей, недостоверные данные, ошибки в указании юридических адресов и т.д.), кандидаты должны провести работу над ошибками и в следующий раз отнестись к процедуре ответственно. Баллотируясь в законодательные органы, они должны понимать: от их вдумчивости, скрупулезности, отношения к законотворческой работе, от проработанности законопроекта будет зависеть жизнь огромного количества людей. Вывод: хочешь быть депутатом - соответствуй!», – считает эксперт.