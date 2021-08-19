ЗАМАНА - Гюлахмед Малалиев: «Хочешь быть депутатом – соответствуй»

Гюлахмед Малалиев: «Хочешь быть депутатом – соответствуй»

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19 августа, 2021. Четверг 13:28
Гюлахмед Малалиев: «Хочешь быть депутатом – соответствуй»

Главный редактор общественно-политической газеты «Зори Табасарана»  Гюлахмед Малалиев поделился экспертным мнением об итогах регистрации кандидатов на предстоящие выборы.

Гюлахмед Малалиев: «Хочешь быть депутатом – соответствуй»
Общество

«Любой отказ в регистрации кандидатов должен быть продиктован ясными целями и аргументирован. И ЦИК, вынося такие решения, должно представить убедительные доводы, иначе незарегистрированные кандидаты будут усматривать в этом подыгрывание отдельным партиям и кандидатам, чаще всего провластным. 

Но если отказ обоснованный (подделка подписей избирателей, недостоверные данные, ошибки в указании юридических адресов и т.д.), кандидаты должны провести работу над ошибками и в следующий раз отнестись к процедуре ответственно. Баллотируясь в законодательные органы, они должны понимать: от их вдумчивости, скрупулезности, отношения к законотворческой работе, от проработанности законопроекта будет зависеть жизнь огромного количества людей. Вывод: хочешь быть депутатом - соответствуй!», – считает эксперт.

 

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