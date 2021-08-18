В 2022 году Дагестан получит средства на ремонт мостов
- Автор Диляра
- 18 августа, 2021. Среда 21:56
В 2022 денежные средства для ремонта мостов получит Дагестан, об этом сообщает издание Мирмол со ссылкой и.о. премьер-министра Батыра Эмеева.
Эмеев рассказал, что регион уже сформировал пять проектов на ремонт и обновление мостовых сооружений. Средства поступят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
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