ЗАМАНА - В 2022 году Дагестан получит средства на ремонт мостов

В 2022 году Дагестан получит средства на ремонт мостов

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18 августа, 2021. Среда 21:56
В 2022 году Дагестан получит средства на ремонт мостов

В 2022 денежные средства для ремонта мостов получит Дагестан, об этом сообщает издание Мирмол со ссылкой и.о. премьер-министра Батыра Эмеева.

В 2022 году Дагестан получит средства на ремонт мостов
Общество
Эмеев рассказал, что регион уже сформировал пять проектов на ремонт и обновление мостовых сооружений. Средства поступят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

 

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