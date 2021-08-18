ЗАМАНА - В Дагестане улучшат дорогу, ведущую к туристической зоне Сулакского каньона

В Дагестане улучшат дорогу, ведущую к туристической зоне Сулакского каньона

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18 августа, 2021. Среда 00:51
В Дагестане улучшат дорогу, ведущую к туристической зоне Сулакского каньона

Власти Дагестана займутся ремонтом дороги, ведущей к туристической зоне Сулакского каньона, сообщает издание Мирмол со ссылкой на министра транспорта региона.

В Дагестане улучшат дорогу, ведущую к туристической зоне Сулакского каньона
Общество

По словам Главы Минтранса Ширухана Гаджимурадова, речь идёт о 7км участке дороги от Буйнакска до села Чиркей. Такие же планы намечены на 2022 год.

 

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