По словам Главы Минтранса Ширухана Гаджимурадова, речь идёт о 7км участке дороги от Буйнакска до села Чиркей. Такие же планы намечены на 2022 год.
В Дагестане улучшат дорогу, ведущую к туристической зоне Сулакского каньона
- Автор Диляра
- 18 августа, 2021. Среда 00:51
Власти Дагестана займутся ремонтом дороги, ведущей к туристической зоне Сулакского каньона, сообщает издание Мирмол со ссылкой на министра транспорта региона.
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