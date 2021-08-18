Дагестанцы чаще всего жалуются на состояние дорог
- Автор Диляра
- 18 августа, 2021. Среда 18:47
Об этом сообщил и.о. председателя правительства республики Дагестан Батыр Эмеев. Он также рассказал, что проводятся работы по привидению дорог в нормативное состояние. Всего в республике 28 тысяч километров дорог регионального, федерального и муниципального значения. По нацпроектам нам предстоит за 2,2 млрд рублей провести ремонт 54 км дорог в Махачкале 51 км по республике
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