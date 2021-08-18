По его словам, в прошлом году было построено 12 км к райцентру Кулинского района. В планах остались райцентры в Цунтинском и Цумадинском районах, а также Бежтинском участке.
В Дагестане каждый год один райцентр получает качественную подъездную дорогу
- Автор Диляра
- 18 августа, 2021. Среда 18:43
Министр транспорта Дагестана Ширухан Гаджимурадов рассказал журналистам, что ежегодно один райцентр получает качественную подъездную дорогу.
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