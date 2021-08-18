ЗАМАНА - В Дагестане каждый год один райцентр получает качественную подъездную дорогу

В Дагестане каждый год один райцентр получает качественную подъездную дорогу

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18 августа, 2021. Среда 18:43
В Дагестане каждый год один райцентр получает качественную подъездную дорогу

Министр транспорта Дагестана Ширухан Гаджимурадов рассказал журналистам, что ежегодно один райцентр получает качественную подъездную дорогу.

В Дагестане каждый год один райцентр получает качественную подъездную дорогу
Общество

По его словам, в прошлом году было построено 12 км к райцентру Кулинского района. В планах остались райцентры в Цунтинском и Цумадинском районах, а также Бежтинском участке.

 

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