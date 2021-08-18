- На поддержку проектов антинаркотической направленности ‒ 2 гранта по 300 000 руб.
- На поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности ‒ 3 гранта по 400 000 руб.
- На поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания ‒ 2 гранта по 400 000 руб.
Документы на конкурс представляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru/) до 15 сентября 2021 года включительно. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.