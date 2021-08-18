ЗАМАНА - Объявлен конкурс грантов Главы Республики Дагестан в области молодежной политики в 2021 году

Объявлен конкурс грантов Главы Республики Дагестан в области молодежной политики в 2021 году

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18 августа, 2021. Среда 18:22
Объявлен конкурс грантов Главы Республики Дагестан в области молодежной политики в 2021 году

В Министерстве по делам молодежи Республики Дагестан сообщили, что начался прием заявок на соискание грантов Главы Республики Дагестан в области молодежной политики в 2021 году.

Объявлен конкурс грантов Главы Республики Дагестан в области молодежной политики в 2021 году
Общество
Гранты Главы Республики Дагестан в области молодежной политики проводятся по 3 номинациям:

- На поддержку проектов антинаркотической направленности ‒ 2 гранта по 300 000 руб.

- На поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности ‒ 3 гранта по 400 000 руб.

- На поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания ‒ 2 гранта по 400 000 руб.

Документы на конкурс представляются заявителем в электронной форме через портал «Мой Дагестан» (https://mydagestan.e-dag.ru/) до 15 сентября 2021 года включительно. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

 

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