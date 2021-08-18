ЗАМАНА - Развитие межрегиональных связей обсудили под руководством Сергея Меликова

Развитие межрегиональных связей обсудили под руководством Сергея Меликова

Автор
18 августа, 2021. Среда 18:04
Развитие межрегиональных связей обсудили под руководством Сергея Меликова

18 августа прошла встреча врио Главы Дагестана Сергея Меликова с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства РД в субъектах Российской Федерации.

Развитие межрегиональных связей обсудили под руководством Сергея Меликова
Общество

В ходе встречи были подняты вопросы развития межрегиональных связей Дагестана. Сергей Меликов подчеркнул, что важную роль в этой работе играют представители Республики Дагестан и Правительства региона в субъектах. Их основной задачей является содействие органам власти региона в данном вопросе.

«Особенно это актуально в связи с тем, что за пределами Дагестана проживает большое количество дагестанцев», - отметил Меликов.

Также руководитель региона отметил, что по итогу встречи с учетом поступивших предложений модель организации работы представителей Правительства РД будет скорректирована. При этом одним из основных направлений деятельности института представительств должно стать расширение торгово-экономических отношений с субъектами РФ.

Врио Главы Дагестана считает необходимым усилить работу с предпринимателями, крупными производственными предприятиями по реализации экономически целесообразных проектов, активнее работать по привлечению инвестиций в республику. Вместе с тем руководитель региона сделал акцент на то, что инициатива должна исходить именно от республики с учетом ее потребностей для развития.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top