Развитие межрегиональных связей обсудили под руководством Сергея Меликова

18 августа прошла встреча врио Главы Дагестана Сергея Меликова с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства РД в субъектах Российской Федерации.

В ходе встречи были подняты вопросы развития межрегиональных связей Дагестана. Сергей Меликов подчеркнул, что важную роль в этой работе играют представители Республики Дагестан и Правительства региона в субъектах. Их основной задачей является содействие органам власти региона в данном вопросе.

«Особенно это актуально в связи с тем, что за пределами Дагестана проживает большое количество дагестанцев», - отметил Меликов.

Также руководитель региона отметил, что по итогу встречи с учетом поступивших предложений модель организации работы представителей Правительства РД будет скорректирована. При этом одним из основных направлений деятельности института представительств должно стать расширение торгово-экономических отношений с субъектами РФ.

Врио Главы Дагестана считает необходимым усилить работу с предпринимателями, крупными производственными предприятиями по реализации экономически целесообразных проектов, активнее работать по привлечению инвестиций в республику. Вместе с тем руководитель региона сделал акцент на то, что инициатива должна исходить именно от республики с учетом ее потребностей для развития.