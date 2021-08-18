Более 500 дагестанских волонтеров помогут в переписи населения
- Автор Диляра
- 18 августа, 2021. Среда 22:50
17 августа в Минмолодежи Дагестана прошло совещание, посвященное предстоящей переписи населения. В ходе мероприятия было озвучено, что более 500 добровольцев планируется привлечь для помощи в переписи.
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