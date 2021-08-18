В Дагестане пройдет VII Международный военно-технический форум «Армия-2021»
- Автор Диляра
- 18 августа, 2021. Среда 12:25
С 22 по 28 августа в Дагестане проведут VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». Он пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».
Участие в нем примет и дагестанская делегация во главе с врио руководителем республики Сергеем Меликовым. Как отметили организаторы,форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения.
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