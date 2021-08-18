В Дагестане пройдет VII Международный военно-технический форум «Армия-2021»

Автор Диляра

С 22 по 28 августа в Дагестане проведут VII Международный военно-технический форум «Армия-2021». Он пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

Участие в нем примет и дагестанская делегация во главе с врио руководителем республики Сергеем Меликовым. Как отметили организаторы,форум является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения.