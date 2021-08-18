ЗАМАНА - Цифровые паспорта для россиян могут ввести в следующем году

Цифровые паспорта для россиян могут ввести в следующем году

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18 августа, 2021. Среда 10:12
Цифровые паспорта для россиян могут ввести в следующем году

В России планируют ввести цифровые паспорта. По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева есть необходимость заменить традиционную бумажную версию на современную – смарт-карту, а копию заменить на стандартный qr-код.

Цифровые паспорта для россиян могут ввести в следующем году
Общество

Точное решение власти примут в следующем году.

 

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