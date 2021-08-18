Журналист Максим Мовчан посетил Дагестан

Он посетил бархан Сарыкум, Сулакский каньон и город Дербент. Говоря о Дагестане, он отметил, что наш регион - это микс невероятной природы и народа. Также он отметил гостеприимство дагестанцев Подчеркнув, что все относятся к гостям с открытой душой, будто находишься дома.