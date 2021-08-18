ЗАМАНА - Журналист Максим Мовчан посетил Дагестан

Журналист Максим Мовчан посетил Дагестан

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18 августа, 2021. Среда 00:07
Журналист Максим Мовчан посетил Дагестан

В Дагестане побывал журналист, корреспондент телеканала «Россия 24» Максим Мовчан.

Журналист Максим Мовчан посетил Дагестан
Общество

Он посетил бархан Сарыкум, Сулакский каньон и город Дербент. Говоря о Дагестане, он отметил, что наш регион - это микс невероятной природы и народа. Также он отметил гостеприимство дагестанцев Подчеркнув, что все относятся к гостям с открытой душой, будто находишься дома.

 

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