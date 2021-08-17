По словам одного из создателей проекта Рустама Гамидова, сейчас как никогда важно заняться патриотическим воспитанием молодежи.
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Проект направлен на повышение интереса к культуре и географии родного края.
По словам одного из создателей проекта Рустама Гамидова, сейчас как никогда важно заняться патриотическим воспитанием молодежи.
Подробнее – здесь.
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