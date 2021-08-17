ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают к участию в проекте «Дагестан настоящий»

Дагестанцев приглашают к участию в проекте «Дагестан настоящий»

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17 августа, 2021. Вторник 18:59
Дагестанцев приглашают к участию в проекте «Дагестан настоящий»

Проект направлен на повышение интереса к культуре и географии родного края.

Дагестанцев приглашают к участию в проекте «Дагестан настоящий»
Общество

 

По словам одного из создателей проекта Рустама Гамидова, сейчас как никогда важно заняться патриотическим воспитанием молодежи.

Подробнее – здесь.

 

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