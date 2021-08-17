ЗАМАНА - Ибрагим Магомедов: «Новый терминал привлечет в Дагестан иностранных туристов»

Ибрагим Магомедов: «Новый терминал привлечет в Дагестан иностранных туристов»

Автор
17 августа, 2021. Вторник 14:57
Ибрагим Магомедов: «Новый терминал привлечет в Дагестан иностранных туристов»

Заместитель генерального директора туристической компании ООО «Этнотревел» Ибрагим Магомедов считает, что открытие нового терминала в махачкалинском аэропорту пойдет на руку дагестанской туристической индустрии.

Ибрагим Магомедов: «Новый терминал привлечет в Дагестан иностранных туристов»
Общество

«За последние два года Дагестан бьет все рекорды по количеству приезжающих туристов. Аэропорт – первое с чем сталкиваются наши гости. А международное направление позволит нам привлекать и иностранных туристов тоже», – считает Магомедов.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top