Ибрагим Магомедов: «Новый терминал привлечет в Дагестан иностранных туристов»

«За последние два года Дагестан бьет все рекорды по количеству приезжающих туристов. Аэропорт – первое с чем сталкиваются наши гости. А международное направление позволит нам привлекать и иностранных туристов тоже», – считает Магомедов.