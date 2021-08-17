«За последние два года Дагестан бьет все рекорды по количеству приезжающих туристов. Аэропорт – первое с чем сталкиваются наши гости. А международное направление позволит нам привлекать и иностранных туристов тоже», – считает Магомедов.
Заместитель генерального директора туристической компании ООО «Этнотревел» Ибрагим Магомедов считает, что открытие нового терминала в махачкалинском аэропорту пойдет на руку дагестанской туристической индустрии.
«За последние два года Дагестан бьет все рекорды по количеству приезжающих туристов. Аэропорт – первое с чем сталкиваются наши гости. А международное направление позволит нам привлекать и иностранных туристов тоже», – считает Магомедов.
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