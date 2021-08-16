Согласно данным Дагстата, самый дорогой набор продуктов в Ингушетии, самый дешевый – в Северной Осетии. Дагестан в этом рейтинге занял третье место. Продуктовая корзина здесь стоит 4 тыс 769 рублей.
Как сообщает сетевое издание «Мирмол», во всех регионах СКФО по итогам прошедшего месяца отмечено снижение стоимости минимального продуктового набора.
Согласно данным Дагстата, самый дорогой набор продуктов в Ингушетии, самый дешевый – в Северной Осетии. Дагестан в этом рейтинге занял третье место. Продуктовая корзина здесь стоит 4 тыс 769 рублей.
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