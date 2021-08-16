ЗАМАНА - Елена Шмелева рассказала о возможности создания в Дагестане кампусов мирового уровня

Елена Шмелева рассказала о возможности создания в Дагестане кампусов мирового уровня

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16 августа, 2021. Понедельник 17:06
Елена Шмелева рассказала о возможности создания в Дагестане кампусов мирового уровня

Открытие студенческих кампусов мирового масштаба станет возможным благодаря федеральному проекту, на который будет выделено 36 млрд рублей. Об этом накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Елена Шмелева рассказала о возможности создания в Дагестане кампусов мирового уровня
Общество

Елена Шмелева, сопредседатель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» считает, что создание кампусов будет способствовать развитию образования в стране.

«Яркий пример – проект современного и прекрасно оборудованного межуниверситетского кампуса на базе двух вузов в Челябинске. Это уникальный проект, который приведет в регион в том числе большое количество иностранных студентов. Необходимо тиражировать по всей России практику создания таких кампусов с привлечением частных инвестиций, так как самостоятельная реализация такого проекта зачастую не по силам вузам с финансовой точки зрения. Вообще закладывание инфраструктурных лабораторий как центров коллективного пользования – это основа развития», – считает Шмелева.

В Дагестане на создание такого кампуса претендует ДГУ.

 

 

 

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