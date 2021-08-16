Планируется,что новый центр будет оснащен в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" и позволит обучать талантливых школьников по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт"
2022 году в Дагестане может появиться центр для одаренных детей
- Автор Диляра
- 16 августа, 2021. Понедельник 17:19
Центр для одаренных детей планируют построить а Дагестане в 2022 году, об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главы региона.
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