ЗАМАНА - В Каспийске временно будет приостановлена подача электроэнергии

В Каспийске временно будет приостановлена подача электроэнергии

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16 августа, 2021. Понедельник 16:09
В Каспийске временно будет приостановлена подача электроэнергии
 
 
В мэрии Каспийска сообщили, что связи с предстоящим прекращением подачи газа на территории городского округа «город Каспийск» в период с 08.00ч. 17.08.2021г. до 17.00ч. 20.08.2021г., жителей города просят постараться экономить электроэнергию в период этих дней!
В Каспийске временно будет приостановлена подача электроэнергии
Общество

 

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