В Каспийске временно будет приостановлена подача электроэнергии

В мэрии Каспийска сообщили, что связи с предстоящим прекращением подачи газа на территории городского округа «город Каспийск» в период с 08.00ч. 17.08.2021г. до 17.00ч. 20.08.2021г., жителей города просят постараться экономить электроэнергию в период этих дней!