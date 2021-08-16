В Каспийске временно будет приостановлена подача электроэнергии
- Автор Диляра
- 16 августа, 2021. Понедельник 16:09
В мэрии Каспийска сообщили, что связи с предстоящим прекращением подачи газа на территории городского округа «город Каспийск» в период с 08.00ч. 17.08.2021г. до 17.00ч. 20.08.2021г., жителей города просят постараться экономить электроэнергию в период этих дней!
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