Байрамбек Магомедов: "газифицировать населенные пункты Дагестана крайне важно"
- Автор Диляра
- 16 августа, 2021. Понедельник 14:02
Редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отметил, что газифицировать населенные пункты Дагестана крайне важно.
Он отмечает, что на данный момент остается очень много негазифицированных домовладений даже в газифицированных населенных пунктах региона. И причина - дороговизна услуг по подводке и подключению к газовым сетям.
"Потому важно отметить, что социальная газификация — новый проект, реализующийся в рамках поручений Президента РФ В. Путина. Он предусматривает бесплатную газификацию до границ участков домовладений, и это - реально, действенный шанс для тех семей россиян, которые не могли себе позволить дорогостоящую проводку газа в свой дом. А сейчас им дан шанс воплотить в жизнь их мечту, и этому способствует поручение Главы государства - Владимира Путина", -сказал Магомедов.
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