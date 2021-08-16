Байрамбек Магомедов: "газифицировать населенные пункты Дагестана крайне важно"

Редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отметил, что газифицировать населенные пункты Дагестана крайне важно.

Он отмечает, что на данный момент остается очень много негазифицированных домовладений даже в газифицированных населенных пунктах региона. И причина - дороговизна услуг по подводке и подключению к газовым сетям.

"Потому важно отметить, что социальная газификация — новый проект, реализующийся в рамках поручений Президента РФ В. Путина. Он предусматривает бесплатную газификацию до границ участков домовладений, и это - реально, действенный шанс для тех семей россиян, которые не могли себе позволить дорогостоящую проводку газа в свой дом. А сейчас им дан шанс воплотить в жизнь их мечту, и этому способствует поручение Главы государства - Владимира Путина", -сказал Магомедов.