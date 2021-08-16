В Каякентском районе дети сироты получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу»

Автор Диляра

В Каякентском районе более 40 сиротам и остронуждающимся школьникам была оказана помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу», сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РД.

Их поприветствовал врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, председатель ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова и сопредседатель регионального штаба ОНФ региона Елена Павлюченко. Они вручили им наборы школьных принадлежностей (портфели, канцтовары) и сертификаты на школьную форму. Также для детей, силами администрации муниципалитета, был организован концерт и обед.