В Каякентском районе дети сироты получили помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу»
- Автор Диляра
- 16 августа, 2021. Понедельник 12:32
В Каякентском районе более 40 сиротам и остронуждающимся школьникам была оказана помощь в рамках акции «Собери ребенка в школу», сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РД.
Их поприветствовал врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, председатель ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова и сопредседатель регионального штаба ОНФ региона Елена Павлюченко. Они вручили им наборы школьных принадлежностей (портфели, канцтовары) и сертификаты на школьную форму. Также для детей, силами администрации муниципалитета, был организован концерт и обед.
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