ЗАМАНА - Елена Шмелева заявила о необходимости сокращения бюрократии в школах

Елена Шмелева заявила о необходимости сокращения бюрократии в школах

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16 августа, 2021. Понедельник 11:08
Елена Шмелева заявила о необходимости сокращения бюрократии в школах

Сопредседатель ОНФ, руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева заявила о необходимости ликвидации критического уровня бюрократизации в образовании.

 

Она отметила, что ежедневно учителям в школах, педагогам в вузах, помимо занятий с детьми и со студентами, приходится еще и заниматься бюрократической деятельностью. Заполнение журналов, всякого рода отчеты, то есть силы тратятся на заполнение форм на сайтах и размещение какой-либо информации.

 

Как отмечает начальник отдела развития профессионального образования и науки Минобрнауки РД Дина Кунтуганова, педагоги в российских школах буквально завалены бумажной работой. Сегодня, «по требованию» учителя вынуждены предоставлять документацию, не только связанную с образовательными, но и многими другими формальными отчетами. По ее словам, отчеты в образовательных организациях необходимо минимизировать, информацию получать в рамках межведомственного взаимодействия.

«Сокращение бюрократической нагрузки позволит оптимизировать образовательную и воспитательную работу с детьми, что благотворно скажется на качестве образования в целом», - рассказала представитель регионального Минобразования и науки РД.

«Многая информация просто избыточна: места практики должны быть опубликованы, а это несколько сотен договоров с предприятиями, раздел с указанием педагогов и полным перечнем модулей, которые они реализуют. Все это нужно собрать и опубликовать на сайте. Зачем? Этим загружают педагогов, которые должны заниматься студентами и школьниками. Мы будем выступать за то, чтобы выводы о качестве образования делали не на основании этих формальных требований»,-заявила Шмелева.

На сегодняшний день, учителя и педагоги больше времени тратят на бюрократические заморочки, тем временем как сокращение бумажной волокиты – значительно облегчит проводимую работу. Время, потраченное на заполнение форм на сайтах, размещение информации пройдет в пустую, а не на разработку программ обучения, занятия со школьниками и студентами. Стоит отметить, что и учителя, и педагоги очень сильно ограничены во времени, а освобождение от бюрократизации позволит потратить ее на повышении качества образования.

 

 

Елена Шмелева заявила о необходимости сокращения бюрократии в школах
Общество

 

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