ЗАМАНА - Абдрахман Манафов: "Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики"

Абдрахман Манафов: "Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики"

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16 августа, 2021. Понедельник 10:22
Абдрахман Манафов: &quot;Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики&quot;

Накануне врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил Республиканский онкологический центр. В ходе осмотра он поручил Минздраву региона рассмотреть вопрос о строительстве типового дополнительного корпуса.

Абдрахман Манафов: "Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики"
Общество

Заместитель главного редактора республиканской газеты "Вести Агула",член Союза журналистов РФ,Заслуженный работник культуры Республики Дагестан Абдуррахман Манафов подчеркнул, что наряду с мерами по противодействию распространения короновирусной инфекции на территории Республики Дагестан, врио Главы РД Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики и по другим направлениям. "С введением в эксплуатацию нового дополнительного корпуса Республиканского онкологического центра с современным оборудованием и потребным количеством коечных мест, наконец - то закончатся мытарства дагестанцев, больных злокачественными образованиями, по больницам в отдаленных регионах страны по квотам, чтобы им оказали высокотехнологическую медицинскую помощь" Также он отметил, что объект - крайне нужный и необходимый для Дагестана, региона с самым большим населением по СКФО.

 

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