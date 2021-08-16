Абдрахман Манафов: "Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики"

Заместитель главного редактора республиканской газеты "Вести Агула",член Союза журналистов РФ,Заслуженный работник культуры Республики Дагестан Абдуррахман Манафов подчеркнул, что наряду с мерами по противодействию распространения короновирусной инфекции на территории Республики Дагестан, врио Главы РД Сергей Меликов не упускает из виду заботу о здравоохранении населения республики и по другим направлениям. "С введением в эксплуатацию нового дополнительного корпуса Республиканского онкологического центра с современным оборудованием и потребным количеством коечных мест, наконец - то закончатся мытарства дагестанцев, больных злокачественными образованиями, по больницам в отдаленных регионах страны по квотам, чтобы им оказали высокотехнологическую медицинскую помощь" Также он отметил, что объект - крайне нужный и необходимый для Дагестана, региона с самым большим населением по СКФО.