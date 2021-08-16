ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил сельскохозяйственную ярмарку в Махачкале

Сергей Меликов посетил сельскохозяйственную ярмарку в Махачкале

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16 августа, 2021. Понедельник 08:08
Сергей Меликов посетил сельскохозяйственную ярмарку в Махачкале

15 августа в Махачкале развернулась республиканская сельскохозяйственная ярмарка.

Сергей Меликов посетил сельскохозяйственную ярмарку в Махачкале
Общество

В ней представлена качественная продукция непосредственно от самих сельхозтоваропроизводителей республики. Организаторами ярмарки выступили Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД и Министерство промышленности и торговли РД. Осмотрел представленную продукцию врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Он побеседовал с аграриями и представителями личных подсобных хозяйств и КФХ. Ярмарку может посетить любой желающий.

 

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