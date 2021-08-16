Дагестанским учителям подняли зарплату на 23%

Автор Диляра

Согласно постановлениюо внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных образовательных организаций, которое подписал Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов заработная плата учителей увеличится более, чем на 23%.

Подробнее ознакомиться с размером должностных окладов по квалификационным уровням и видам должностей можно в постановлении Правительства РД N 195 от 30.07.21