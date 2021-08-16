ЗАМАНА - Дагестанским учителям подняли зарплату на 23%

Дагестанским учителям подняли зарплату на 23%

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16 августа, 2021. Понедельник 07:24
Дагестанским учителям подняли зарплату на 23%
Согласно постановлениюо внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных образовательных организаций, которое подписал Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов заработная плата учителей увеличится более, чем на 23%.
Дагестанским учителям подняли зарплату на 23%
Общество
Подробнее ознакомиться с размером должностных окладов по квалификационным уровням и видам должностей можно в постановлении Правительства РД N 195 от 30.07.21

 

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