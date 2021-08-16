Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах

14 августа Президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации ЧС.

Он призвал ответственные службы спасти животных из зоны природных катаклизмов в Якутии.

По данным МЧС в Республике Саха (Якутия) на 14 августа действует 172 очага лесных пожаров на ОБЩЕЙ площади в 4 058 518,5 га, из них активного горения – 6 087 га, 12 очагов локализованы на площади более 91 тыс га. Угроз перехода на населенные пункты нет.