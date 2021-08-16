ЗАМАНА - Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах

Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах

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16 августа, 2021. Понедельник 07:15
Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах
14 августа Президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации ЧС. 
Он призвал ответственные службы спасти животных из зоны природных катаклизмов в Якутии.
Путин призвал не забывать о помощи диким зверям в горящих лесах
Общество
По данным МЧС в Республике Саха (Якутия) на 14 августа действует 172 очага лесных пожаров на ОБЩЕЙ площади в 4 058 518,5 га, из них активного горения – 6 087 га, 12 очагов  локализованы на площади более 91 тыс га. Угроз перехода на населенные пункты нет.
 

 

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